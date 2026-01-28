大S紀念雕像完工了！下週辦揭幕儀式 具俊曄「未來動向」曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

​具俊曄對大S用情至深。（圖／VOGUE雜誌提供）

女星大S去年（2025）病逝日本，至今粉絲想起仍無限感傷，而有媒體報導，由大S老公具俊曄親自設計的紀念雕像已經完工，將在下週進行揭幕儀式，至於具俊曄未來的動向也隨之曝光。

根據《壹蘋新聞網》報導，大S雕像將於2月2日舉行揭幕儀式，不過低調的徐家人不希望媒體打擾，屆時將會安排保全阻擋，據悉，具俊曄在儀式結束後不如外傳的會立刻返韓，而是暫時續留台灣陪伴大S。

事實上，具俊曄自大S離世後便宣布停工，這段時間也常被網友目擊前往大S長眠地金寶山陪伴，日前才有網友在祭拜大S時巧遇具俊曄，當時還看到對方在擦拭墓碑，深情一面令人鼻酸。

具俊曄常到金寶山陪伴大S。（圖／翻攝自Threads@peichiu65）

