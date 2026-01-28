大S紀念雕像完工藏具俊曄的愛

大S（右）去世將滿周年，小S和其他家人將為姊姊舉行紀念雕像揭幕儀式。（資料照片）

大S徐熙媛去年2月跟小S徐熙娣、丈夫具俊曄、S媽黃春梅等家人在日本東京旅遊時，不幸病逝，享年48歲。她逝世後長眠金寶山，具俊曄幾乎每日上山、在她的墓碑前陪伴；28日傳出，具俊曄為大S設計的紀念雕像已經完工，S家將於她離世一周年舉辦揭幕儀式。

據悉，當日下午2點舉行簡單儀式，由小S、S媽、具俊曄等把覆蓋於紀念雕像的黑色帆布取下，一家人站在雕像前，和大S說說心裡話，當日也將邀請藝人閨蜜及親友們出席。S家希望活動低調進行，將請保全圍繞園區，阻擋媒體靠近，揭幕之後，具俊曄也暫不會離開，繼續待在台灣守護大S。

大S的紀念園區，除了有她身影的深灰色雕像，前方有呈現S形的9階白色水泥台階蜿蜒而上，雕像後的9格白色水泥牆，也設計成S形。處處可見「9」的元素，全因為韓文「9」的發音與具俊曄的「具（gu）」相同，象徵著具俊曄對大S至死不渝的愛。

囑咐夫妻各自管錢

另，陳漢典、Lulu黃路梓茵25日補辦婚宴，席開70桌，王偉忠、吳宗憲、鍾欣凌、王力宏、許光漢等都是座上賓。陳漢典先前透露，小S雖無法出席，但已經備紅包，他昨分享小S給予的紅包，「謝謝S姐的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有你的風格！愛你哦！」

小S在紅包袋上叮囑陳漢典婚後要點，「跟老婆講話要溫柔，家事你要做，錢各自管好，一周至少做愛4次，每天都要稱讚她，感恩一切，老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍，這樣婚姻可以撐15年」，展現幽默。

她去年出席《小姐不熙娣》金鐘獎慶功宴，開玩笑自己將包給陳漢典1萬6000元禮金，結果被虧「好少」，小S當下回應：「因為我很久沒工作了，而且小孩讀書很花錢」，也笑虧自己跟陳漢典交情還好。

如今婚宴結束，網路上又開始討論小S紅包金額、2人交情如何等。陳漢典經紀人昨低調透露，小S紅包金額為10萬元，也坦言新人很擔憂外界誤解和討論會造成小S的困擾。