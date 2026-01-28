大S紀念雕像完成！老公具俊曄親自設計 預計離世周年揭幕

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）辭世即將滿1年，根據「壹蘋新聞網」報導，由老公具俊曄親自構思設計的紀念雕像，近日已完成，並將於27日低調運往新北市金寶山碑林名人區安置，預計在2月2日逝世1周年當天對外揭幕。

根據「壹蘋新聞網」報導，大S紀念園區與已故藝人高以翔為鄰，昨（27）日已整修完成。通往雕像的步道特意設計為彎曲的白色階梯，其中階梯也特意設為9階，在韓文中數字「9」的發音與「具」發音相似，也因此象徵著具俊曄對大S的思念與牽掛。

目前紀念雕像雖已定位，不過外觀仍以黑色帆布覆蓋，僅大理石材質下方基座露出，預計於大S逝世一周年的2月2日正式揭幕。自大S離世後，具俊曄就時常獨自坐在大S墓前守候。

近1年來，具俊曄也被許多民眾在金寶山捕捉到他的身影，並分享到社群平台上，不少網友看了紛紛不捨表示：「希望他可以走出傷痛」、「他在用他的方式陪伴他最愛的人」、「身為旁觀者都覺得心碎」、「歐爸 要照顧好自己」、「他真的很愛她」、「希望他能在悲傷後找到重新出發的力量」。

