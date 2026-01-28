大S紀念雕像揭幕倒數 處處見「具俊曄元素」永世陪伴她

大S（徐熙媛）去年2月2日因流感併發肺炎，在東京病逝，享年48歲，去年3月在具俊曄、小S（徐熙娣）、S媽等家人的送別下，骨灰長眠於金寶山玫瑰園，近一年來具俊曄常被網友直擊現身大S墓園，S媽證實具俊曄將親自設計大S的紀念雕像，今(28日)媒體報導，雕像將於下月大S忌日揭幕，處處可見具俊曄精心設計的巧思和元素，可見他想永生永世陪伴大S的心意。

據《壹蘋新聞網》報導，昨親赴金寶山碑林名人區，可見大S的紀念雕像已經準備就緒，目前暫用黑色布簾蓋住，與高以翔、攝影大師柯錫杰的紀念雕像為鄰，昨工作人員也加緊趕工清潔周遭環境，除了深灰色大理石雕像外，前方還有9階白色階梯環繞成S型，雕像周圍也有9格白色、S形狀的水泥牆，而「9」在韓文中與具俊曄的「具」讀音相同，可見具俊曄設計時大量使用了跟兩人有關的元素和巧思。

大S過世後，骨灰一度暫厝在家中，具俊曄這段時間在家中，每日依照韓國傳統習俗向大S行跪拜禮。去年3月15日才在親友陪伴下安葬於金寶山，當時具俊曄身穿黑色西裝，身形明顯消瘦、捧著骨灰罈送大S最後一程，過程中不斷啜泣，當天細雨綿綿，粉絲在社群網站發文，指出其實大S過去就不喜歡曬太陽，過去在三亞辦婚禮前還每天都祈禱下雨，如今在人生的最後一程迎來雨天，也算是圓了大S生前喜好。

去年8月，媒體直擊和大S合演《流星花園》的男星言承旭、和台北101董事長賈永婕夫婦一起去弔唁大S的墓碑，言承旭半蹲、低頭看著墓碑久久未移開視線，像是在跟大S說話，最後還默默拭淚，不少粉絲也在社群網站分享掃墓心情，甚至還有直播主因拍到大S墓碑，一度引發熱議風波。

而具俊曄的摯友Michael從大S離世後，就常飛來台灣陪伴具俊曄，去年韓媒轉述大陸媒體報導，「具俊曄親自與他的設計師朋友合作設計了大S的雕像，想把自己鍾愛的元素融入其中，作為獻給大S的最後一份心意」，雖然和大S的低調風格不太一樣，但算是具俊曄想獻上的最後心意，具俊曄也坦言經常夢到大S。有一度傳言指具俊曄打算在金寶山買房，但媒體今報導，他在金寶山附近找到了「臨時落腳的別墅」，不僅可以遙望大S的最後安身處，也方便他隨時上山看妻子。

