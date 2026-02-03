大S紀念雕像揭幕儀式圓滿落幕 蔡康永感慨發聲：那就堅強吧，吾友

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）去年2月於日本不幸病逝，至今已滿1周年。老公具俊曄在昨（2）日公開他為大S親自設計的紀念雕像，舉辦揭幕儀式，許多演藝圈好友都現身追思，蔡康永在參加完儀式後，也感慨發文表示：「你留下的那些美麗的痕跡，即使死亡，也無法抹去。」

老公具俊曄在昨（2）日公開他為大S親自設計的紀念雕像，舉辦揭幕儀式，許多演藝圈好友都現身追思。（圖／蔡康永 FB）

蔡康永除了現身大S紀念雕像揭幕儀式外，他也特別上致詞，與現場家屬、好友一同緬懷大S，他事後也感性發文表示：「今天看到你的雕像了，銅跟大理石，是堅強的材料。」並透露看著雕像時，心裡暗暗的嘆息：「你應該被好好疼愛的，但命運終究安排你要一直堅強。那就堅強吧，吾友。你留下的那些美麗的痕跡，即使死亡，也無法抹去。沒有比這更美的堅強了。」

貼文曝光後，不少網友也紛紛在留言區表示：「當生命換了個跑道，還能被所愛的人惦記與愛，便不再是離開，而是換了一種方式，守候在你們身後」、「她會一直在我們心中被我們深愛著」、「美麗永留世人心中、她只是換個方式，一直存在著，雖然是悲傷，但活著要更堅強」。

