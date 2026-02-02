大S紀念雕像揭幕登微博熱搜第一 網嘆：老天爺也哭泣

具俊曄親自設計大S紀念雕像，於今(2)日下午舉行揭幕儀式。(記者潘少棠攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛逝世滿週年，老公具俊曄親自設計大S紀念雕像，於今(2)日下午舉行揭幕儀式。「大S雕像」也迅速登上中國微博熱搜第一名，許多人看到今日天氣陰雨，忍不住嘆：連老天爺也在哭泣。

大S老公具俊曄(左2)與S媽(右2)挽著手一起走到大S墓前。(記者潘少棠攝)

大S微博在中國擁有超過4千萬粉絲，生前一舉一動都被很多人注意，也是「敢愛敢恨」的女性代表。去年大S過世就在中國掀起熱烈討論聲浪，如今逝世1週年，同樣話題滿滿。

酷龍成員姜元來也特地飛到台灣參加大S紀念雕像揭幕儀式。(記者潘少棠攝)

F4成員言承旭(右)、周渝民參加大S紀念雕像揭幕。(記者潘少棠攝)

「現在還記得大S勸年輕人，要珍惜生命的場景，這麼溫柔善良的人，已經去世一年了，徐熙媛願妳在另一個世界，依然如夏花般燦爛」，中國網友看到今日出席紀念雕像揭幕儀式的人，包含酷龍成員姜元來、言承旭、「仔仔」周渝民、始源等人都齊聚金寶山，也忍不住說大S真的是個貼心、善良的人，有那麼多朋友仍然思念著她。

Super Junior成員崔始源出席大S紀念雕像揭幕儀式。(記者潘少棠攝)

值得注意的是，今日的整場儀式約一小時結束，小S不斷向媒體鞠躬致意，具俊曄更是等到所有賓客都離開了才走，憔悴神情令人心疼。

