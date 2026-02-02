大S紀念雕像揭幕！「七仙女」雨中重聚不見Makiyo 經紀人曝缺席原因

七仙女今日合體，卻不見Makiyo（右一）。翻攝微博

女星大S（徐熙媛）於去年2月不幸辭世，留給家人與親友無限思念，逝世滿一周年之際，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2點在金寶山舉行揭幕儀式，整場活動歷時約一小時，在笑中帶淚的氛圍下圓滿落幕，「七仙女」成員皆到場致哀，卻唯獨不見Makiyo，對此，經紀人也回應了。

揭幕儀式上，「七仙女」成員阿雅、吳佩慈、范瑋琪、范曉萱皆到場獻花追思，齊聚一堂回憶與大S的點滴情誼，卻不見Makiyo身影，引發網友熱議，對此，Makiyo經紀人簡短回應：「她有拍影片想念大S姐姐喔，感恩。」並未進一步說明缺席原因。

親友們齊聚。經紀公司提供

小S在致詞時數度情緒潰堤，哽咽感謝姊夫具俊曄為姊姊所做的一切，「謝謝我姊夫具俊曄，為我姊設計了一個這麼美的雕像，希望所有愛著大S的人，當你想念她的時候，都可以來看看她、跟她說說話。」她也向冒雨到場的親友致謝，並帶著一貫的幽默語氣說：「如果今天是大太陽，就不是我姐的風格了。」

儀式尾聲，眾人圍在一起分享與大S的回憶，阿雅與范曉萱情緒潰堤，哭到不能自已，小S見狀立刻調侃對方「假道學」，最後眾人齊聲唱起《姐妹們的聚會》，用最溫柔的方式向大S道別，也將思念深深留在心中。



