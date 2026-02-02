大S紀念雕像揭幕 前男友周渝民到場 昔感性：熙媛接住我

大S昔日《流星花園》搭檔周渝民、言承旭到場致意。(記者潘少棠攝)

〔記者李紹綾／台北報導〕「大S」徐熙媛逝世一週年，今(2日)於金寶山舉行了紀念雕像揭幕儀式，昔日《流星花園》搭檔周渝民、言承旭到場致意，現場氣氛哀傷。

周渝民去年5月宣傳影集《我們與惡的距離2》，談到自己與大S的過往，他說：「接住我的人好多，我表演不好時，蔡導(蔡岳勳)接住我，我精神不好時，熙媛接住我。」語氣中帶著感慨與真誠。他幽默又坦白的說，自己平時表現不錯，但生命中總有貴人出現，「可能我平時為人表現不錯，都有人來接住我，我很幸運」。

廣告 廣告

周渝民特別提到「接住」這個詞對自己意義重大，彷彿呼應他戲裡說的：「沒有人是座孤島。」每個人受傷都會被接住。他感性表示，過去在他低潮、情緒低落的時候，大S曾默默陪伴在旁，給了他力量，也讓他至今感念不已。

【看原文連結】

更多自由時報報導

懷念！大S逝世週年 朱孝天重溫F4有她的回憶

圈內大咖冒雨集結！現場響起《姊妹情深》 言承旭、周渝民現身引鼻酸

（影）雕像重現大S「少女形象」！S媽淚崩緊抱 小S顫抖伸手撫摸

金寶山直擊！具俊曄守墓一年暴瘦 「大S紀念雕像」今揭幕

