大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘

大S逝世一週年，具俊曄為愛妻設計紀念雕像今揭幕。（資料照，翻攝大S臉書粉專）

女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。

大S去年於日本驟逝，震撼亞洲娛樂圈，阿雅在報導中提到，當時她和女兒正在國外滑雪，打開大小S及范曉萱都在的四姐妹群組，卻收到小S崩潰語音，簡短交代病情後，小S語調顫抖說出「熙媛剛剛走了」，她說認識30多年，從沒聽過小S如此心碎的聲音，讓她一輩子難忘。

廣告 廣告

阿雅也透露，當時推掉所有工作，並飛回台北陪伴小S兩週，那段日子也目睹了小S極度悲慟中的模樣，阿雅表示，雖然當時她努力維持生活，但情緒常會冷不防瞬間崩塌，「上一秒徐熙娣還在廚房做飯，還能聊天，下一秒就會突然失聲痛哭」，所幸小S在先生許雅鈞與3個女兒陪伴下，才逐步重回生活軌道。

阿雅也提及，原本預計採用花葬，最終選擇將大S安葬在金寶山墓園，主要是具俊曄考量到，大S一生愛美，花葬會隨時間凋謝，所以提議將愛妻葬於能遠眺大海與日出的金寶山，這也讓阿雅讚揚，「他是真的非常懂熙媛，很懂思念熙媛的人需要什麼。」

具俊曄為大S親手設計紀念雕像，今（2日）下午在金寶山舉行揭幕儀式，不僅徐家人現身齊聚，大S演藝圈好友，蔡康永、吳佩慈、范瑋琪、黑人，以及周渝民、言承旭都親自到場，「酷龍」成員姜元來也特地飛來，足見對具俊曄的重視。





更多《鏡新聞》報導

吳佩慈「婆婆」崔麗杰拚交保！自揭再婚美籍員工 稱斷連兒子紀曉波

小S金鐘許願一起走出傷痛 徐媽媽收獎座喜極而泣：補上我的心

林妍霏學口音私下道歉了！ 李多慧高EQ謝她講開：為彼此應援