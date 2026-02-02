大S紀念雕像曝光！謝欣穎同框4年舊愛王柏傑 現身金寶山悼念

娛樂中心／蔡佩伶報導

今（2日）是大S辭世滿一年的日子，由老公具俊曄所設計的紀念雕像也選在今天揭幕，稍早，家屬以及親友齊聚金寶山，值得關注的是，剛斬斷4年情的謝欣穎跟王柏傑也一同現身。

由於天空下起小雨，謝欣穎跟王柏傑共撐一把傘步入會場，大S曾在王柏傑與謝欣穎傳出情變時，傳訊息關心對方，王柏傑指出那是他們最後一次對話，感慨表示雖然彼此不常通話，但大S總在他需要的時候給予溫暖，而大S紀念雕像也在眾人見證下揭幕，除了公主髮型外，還繫上蝴蝶結，做工相當精緻。

自從大S離世後，老公具俊曄跟妹妹小S便停工多時，尤其具俊曄也常前往金寶山陪伴大S，深情一幕全都被網友給拍下，日前，韓國節目來台訪問具俊曄時，他一度情緒潰堤，哭到無法言語，直言：「熙媛比我辛苦，她躺在那裡」，場面令人鼻酸。

大S紀念雕像曝光。（圖／記者趙于瑩攝影）

