大S紀念雕像正式公開！「雙手交叉放胸前」S媽輕撫崩潰痛哭

大S紀念雕像曝光。（圖／陳俊吉攝影）

大S（徐熙媛）於去年2月2日因肺炎病逝東京，今（2）日是她逝世一周年的日子，S家在金寶山替她舉行紀念雕像節目儀式。約莫在下午2點10分，大S的雕像由S媽、具俊曄、小S共同揭開，雕像呈現灰白色，大S的手在胸前交叉，貼在心臟上，還有飄逸的裙擺跟頭髮，優雅的狀態跟她生前樣貌一模一樣，當雕像被揭開後，眾人忍不住驚呼加掌聲，像是大S從沒離開過。

S媽在具俊曄的攙扶下緩緩拉下外層布幕，隨後用額頭靠著雕像10秒，原處看來她早已淚崩，起身時還依偎在具俊曄懷中，數次摸摸雕像，思念最愛的女兒。

廣告 廣告

小S看到雕像後，也伸手輕扶著數次，把無盡的思念寄託出來，姐妹情深讓人看了相當動容。

大S紀念雕像公開。（圖／陳俊吉攝影）

更多中時新聞網報導

小綠人閃爍時過馬路 4月起不罰

張繼聰鐵血爆肌 張家輝虧他打醫美

劇本寫完 人生喜事也同步上線