大S紀念雕像落成！小S感傷致詞 淚謝具俊曄用愛守護

小S為姊姊大S獻上向日葵。（圖／經紀公司提供）





女星大S（徐熙媛）今（2日）迎來離世周年忌日，下午在金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。S家及具俊曄一同揭開雕像布幕，而小S（徐熙娣）稍早也發表了一段致詞，字字句句充滿對姐夫具俊曄的感激。她感性表示，只要想到大S離世前的三年是與「真心愛她的男人」共度，悲傷的心就能平靜下來。

大S逝世週年當日剛好碰上大雨，演藝圈不少好友冒雨現身儀式現場，小S先是幽默帶點心酸地向大家致謝：「謝謝大家在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。」她也同時感謝姊夫具俊曄為大S設計一個如此美麗的雕像，「希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。」

廣告 廣告

吳佩慈（左起）黑人、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永與大S雕像合影。（圖／經紀公司提供）

吳佩慈（左起）黑人、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永與大S雕像合影。（圖／經紀公司提供）

小S坦言，在大S離世後，自己曾陷入悲傷的深淵中，但每次只要想著在大S離世前3年是具俊曄毫無所求的陪伴在她身邊，內心就能夠平靜下來，「一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐」，因此她十分感謝具俊曄。

而S媽先前曾在社群透露，大S離世後自己內心「破了一個洞」，如今正式揭開大S紀念雕像的布幕，S媽也忍不住淚喊：「寶貝妳重生了！」催淚一幕讓全場瞬間鼻酸，小S也感性表示：「今天當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了。」



【更多東森娛樂報導】

●姚元浩、鬼鬼錄影爆口角！情緒失控險動手嗆：真的想揍妳

●孫協志母爆「未受邀婚宴」本人露面澄清了 曝蜜月安排

●大S白色雕像曝光！SJ始源突現身 小S哽咽致詞惹鼻酸

