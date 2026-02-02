大S紀念雕像落成！小S感傷致詞 淚謝具俊曄用愛守護
女星大S（徐熙媛）今（2日）迎來離世周年忌日，下午在金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。S家及具俊曄一同揭開雕像布幕，而小S（徐熙娣）稍早也發表了一段致詞，字字句句充滿對姐夫具俊曄的感激。她感性表示，只要想到大S離世前的三年是與「真心愛她的男人」共度，悲傷的心就能平靜下來。
大S逝世週年當日剛好碰上大雨，演藝圈不少好友冒雨現身儀式現場，小S先是幽默帶點心酸地向大家致謝：「謝謝大家在雨中為我姐獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。」她也同時感謝姊夫具俊曄為大S設計一個如此美麗的雕像，「希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。」
吳佩慈（左起）黑人、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永與大S雕像合影。（圖／經紀公司提供）
小S坦言，在大S離世後，自己曾陷入悲傷的深淵中，但每次只要想著在大S離世前3年是具俊曄毫無所求的陪伴在她身邊，內心就能夠平靜下來，「一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐」，因此她十分感謝具俊曄。
而S媽先前曾在社群透露，大S離世後自己內心「破了一個洞」，如今正式揭開大S紀念雕像的布幕，S媽也忍不住淚喊：「寶貝妳重生了！」催淚一幕讓全場瞬間鼻酸，小S也感性表示：「今天當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了。」
【更多東森娛樂報導】
●姚元浩、鬼鬼錄影爆口角！情緒失控險動手嗆：真的想揍妳
●孫協志母爆「未受邀婚宴」本人露面澄清了 曝蜜月安排
●大S白色雕像曝光！SJ始源突現身 小S哽咽致詞惹鼻酸
其他人也在看
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
袁惟仁過世享年57歲⋯家屬證實「他是帶著你們的溫暖離開」
資深音樂人陳子鴻今（2）日透露，袁惟仁病逝，享年57歲。他2018年因意外摔倒造成腦溢血昏迷，2020年在台東住處再摔傷，長期臥病在床，甚至一度傳出成為植物人。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
痛失大S將滿一年！S媽「心被填滿了」久違露笑容 現況曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，也讓S媽承受難以承受的喪女之痛。當時她情緒一度潰堤，不僅長期失眠、夜夜落淚，甚至求助身心科，坦言內心彷彿「破了一個洞」。記者林汝珊
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
大S逝世滿周年！具俊曄親設雕像揭幕 S媽哭喊：寶貝妳重生了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星大S（徐熙媛）於2025年2月赴到日本旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎離世，享年48歲，當時消息曝光震撼演藝圈，更留...
超幸運！黃仁勳餐廳巧遇慶生「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下
一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露...
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君
鏡爆焦點／為了讓王文洋陪金孫 麻衣母子決定返台定居
日籍女星麻衣（佐藤麻衣）的父親佐藤貞二在去年12月28日逝世，享壽77歲；還來不及處理完悲傷，麻衣接受本刊專訪時透露已經替未來做了重大打算，她準備2年後帶著在日本讀完國小的「小王子」回台灣定居，除了學好中文，也可以多陪陪阿公王文洋。
唐治平重新出發！罕吐喪母低潮 認：醒來忍不住流淚
唐治平重新出發！罕吐喪母低潮 認：醒來忍不住流淚
才閃婚J女郎！劉子瑞無預警宣布退圈 直衝微博熱搜
才閃婚J女郎！劉子瑞無預警宣布退圈 直衝微博熱搜
手氣超旺！歌手LiSA來台體驗刮刮樂中獎，可愛喊：全買餅乾帶回家
曾演唱《鬼滅之刃》、《刀劍神域》、《Angel Beats！》等動畫作品主題曲的日本知名歌手 LiSA，近日為慶祝出道 15 週年，展開亞洲巡迴演唱會，將於 6 月連續 2 天在台北小巨蛋開唱，日前更驚喜現身台北車站舉辦快閃見面會進行宣傳。而 LiSA 除了現場展現精湛唱功外，還特別的買了一張刮刮樂來體驗，沒想到刮完後讓她驚呼出聲。
陳佩琪發文再槓執政黨 網友狂刷「橘子在哪」她神回：內容超精彩
民眾黨前主席柯文哲因京華城案持續深陷司法風暴，妻子陳佩琪今（ 1日）日再度於臉書發文。內容除了延續一貫風格，痛批執政黨司法不公、抓人取供，並感性致謝支持者「小草」外，面對網友瘋狂追問滯留海外的關鍵人物「橘子」許芷瑜，陳佩琪首度透露，她已經寫好一篇關於「橘子」的長文，目前正諮詢律師意見，更預告內容將會「很精彩」。
71歲成龍驚爆患1隱疾 坦承「注意力無法集中」
71歲武打動作巨星成龍縱橫影壇超過一甲子，累積上百部影視作品，是華語影壇最具代表性的國際巨星之一。近年他積極拉近與年輕世代的距離，日前開通小紅書帳號與粉絲互動，沒想到首支影片就拋出震撼彈，首度自曝患有ADHD（注意力不足過動症），坦言長期飽受注意力不集中的困擾。