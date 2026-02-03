大S紀念雕像「不像本人」？網翻昔日少女舊照對比 總監曝具俊曄設計理念

大S徐熙媛紀念雕像由具俊曄親自設計，昨（2/2）在金寶山揭幕。翻攝李承道臉書



女星大S（徐熙媛）逝世滿一週年，具俊曄親手為愛妻設計的紀念雕像，昨（2/2）忌日揭幕。雕像曝光後隨即在網路上掀起熱烈討論，部分網友對造型提出疑問，認為「不像大S」，但也有人翻出她年輕時的舊照對比，發現神情十分相似，感性直呼：「大S永遠是歐巴心中那個可愛的小女孩。」

這座紀念雕像以一個閉眼微笑的女孩作為主體形象，人物身穿連身裙、頭綁蝴蝶結，雙手合十置於胸前，整體風格溫柔、富有童趣。雕像造型曝光後，外界對是否神似大S本人出現不同聲音，有人認為與她成熟女性的形象有所落差。

不過，具俊曄曾提及，雕像的創作靈感來自大S生前常自稱是「外星人」，因此將整體概念轉化為宇宙主題，並以9個行星方塊作為結構元素。有網友也翻出大S年輕時與家中長輩合照，當時的她同樣綁著蝴蝶結，神態與雕像不謀而合。

隨著討論持續延燒，網路上也出現許多溫柔解讀，有網友認為，「那是他第一次見到她的樣子，一眼萬年」、「那就是大S在他心裡的樣子，也是所有愛她的人心中的樣子」，也有人提出另外看法，認為真正深愛一個人，未必捨得做出一座完全寫實、獨自承受風吹日曬的雕像，具俊曄可能是刻意沒有選擇寫實重現外貌，而是回到記憶最初，還原自己初見大S時，心中那個純粹、可愛的小女孩模樣。

負責執行雕像創作的藝術總監李承道也透過社群平台說明創作背景，指出這件作品並非追求外貌還原，而是在表達大S所留下的精神與情感，並為她創造一個能被時間保存的存在。他說自己在創作過程中始終保持謹慎，避免主導敘事，而是回到自身創作脈絡，尋找最合適的表現方式，「這是一件完全屬於具俊曄先生、獻給熙媛的作品，我的角色，是協助他將情感轉化為可被時間承載的形式。」

