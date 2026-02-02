大S紀念雕像「雨天中揭幕」！衝中國熱搜第一 陸網悲：老天爺也在哭泣

娛樂中心／黃韻璇報導

小S現身金寶山。（圖／記者趙于瑩攝影）

大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，昨（2）日是大S忌日，家屬舉辦紀念追思會，紀念雕像也揭幕，S媽激動擁抱雕像與具俊曄，小S與具俊曄都哭了，讓人看了鼻酸，許多圈內好友都到場致意，大S在兩岸三地都擁有高知名度，消息也一度登上中國微博熱搜第一，許多中國網友依舊無法接受大S的離世，悲嘆「連老天爺也哭泣」。

2日在眾人見證下，由具俊曄設計的大S紀念雕像順利揭幕，全白的造型，頭髮還繫上蝴蝶結裝飾，重現大S少女形象，S媽見到雕像那刻難掩激動情緒，一度上前張開雙手擁抱雕像，雕像揭幕儀式包含黑人、范瑋琪、蔡康永、吳佩慈、羅志祥、楊丞琳、賈永婕、許茹芸、陶晶瑩、邱瓈寬、言承旭、仔仔、王柏傑、謝欣穎、柴智屏、于美人等都前來致意。

大S「全白雕像」曝光。（圖／記者趙于瑩攝影）

大S在兩岸三地都擁有高知名度，消息也一度登上中國微博熱搜第一，許多中國網友依舊無法接受大S的離世，紛紛悲嘆「連老天爺也哭泣」、「熙媛，你去的星球不會有愚蠢的人類，真好」、「S本是單純的小女孩」、「她就是那個漂亮的輕盈的在自己宇宙裡的女孩」、「永遠懷念杉菜」、「終於等到時間證明一切，代價竟然是你永遠離開，不過那邊的世界再也不會有無止盡的髒水和謾罵」。

大S紀念碑由具俊曄謹立，碑文上寫著：「這是一座為熙媛而存在的宇宙。她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。九個立方體如行星般圍繞著熙媛－－它們既是Koo最核心的創作符號,也是一段被長久支持、溫柔守望的藝術人生。『九』在韓語中與『Koo』同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。她所凝視的南方208度，連結著臺北、家人與愛的所在；同時也標記了2月8日－－一個使愛情完成並延伸至永恆的日子。在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉。2026.2.2」。說明有「九」的原因，以及2/8是大S、具俊曄結婚紀念日。

