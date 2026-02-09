大S結婚4周年！具俊曄「癡守墓碑前」備好紅酒蛋糕惹哭網

有粉絲發現具俊曄仍然在大S墓前守護，當天正是她們結婚4周年的日子。（圖／翻攝微博、資料照）

距離藝人大S（徐熙媛）的紀念雕像已經過了好幾天，但癡情的具俊曄依舊守在墓園。昨（8日）是她和具俊曄的結婚4周年紀念日。有粉絲剛好在當天前往金寶山探望，結果具俊曄也在現場，令網友們再度落淚。

8日，大陸微博瘋傳一張粉絲對話截圖。原來有粉絲碰巧在金寶山遇見具俊曄本人，便順道關心起對方，希望具俊曄快點回到音樂路。結果具俊曄回應：「謝謝，謝謝大家！」並要粉絲傳達這份謝意，謝謝大家這麼喜歡他。

另外，還有幾張現場的墓園照片，只見大S周圍擺滿著鮮花，而在墓碑上方則擺滿疑似具俊曄準備的巧克力蛋糕、紅酒等，似乎是為了紀念和大S的4周年的結婚紀念日。

消息立刻衝上微博熱門關鍵字，網友們紛紛淚崩，「實在看不下去了」、「這世上有真愛啊」、「想哭，為什麼S會是這個結局」、「看他消瘦的身形，我相信他真的很愛她，很痛苦」。此外，在法國巴黎、加拿大多倫多的粉絲，正在籌備專屬大S紀念長椅的計畫，希望讓世界各地的粉絲都能來緬懷，在社群上也掀起不小的討論。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

