大S走了快1年！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 1句「熙媛比我還辛苦」惹淚

具俊曄曾在韓國節目中，公開與愛妻大S的重要時刻。翻攝tvN D ENT YT



大S（徐熙媛）過世將滿1年，丈夫具俊曄不管晴天、雨天都至金寶山玫瑰園守墓陪伴，讓人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別到台灣訪問具俊曄，近日預告片釋出。那天，下雨，製作團隊原本以為具俊曄不會到墓園，沒想到，他還是來了，一句「因為熙媛比我還辛苦」，讓主持人張度練哽咽落淚。

預告片可見具俊曄是自己一人開車上山，帶摺疊椅、供品等下車，在大S的墓前行跪拜禮。製作團隊也吐露，曾告訴具俊曄以為雨天他不會來，沒想到，具俊曄回答：「還是得來，熙媛比我更辛苦，她躺在那裡...」。惹哭拍攝團隊。

廣告 廣告

女星大S（徐熙媛）去年（2025）病逝日本，享年48歲，至今仍令外界不捨。自大S離世後，具俊曄便宣布全面停工，這一年來幾乎天天前往金寶山陪伴亡妻。期間，不時有民眾在祭拜大S時巧遇具俊曄，目睹他細心擦拭墓碑的畫面，深情舉動令人動容。

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才！ 網喊「想投履歷」過來人分享：要神明點頭