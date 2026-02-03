大S辭世一周年 表妹為S媽打氣「能聚在一起就是最好的消息」

多位親友閨密齊聚金寶山，為大S紀念碑舉行揭幕儀式。（圖／陳俊吉攝影）

女星大S（徐熙媛）去年2月2日於日本因肺炎去世，享年48歲，消息震撼演藝圈，骨灰安葬於金寶山，至今仍讓親友與粉絲難以忘懷。昨（2日）適逢大S辭世滿一周年，妹妹小S（徐熙娣）、丈夫具俊曄、S媽（黃春梅），以及多位親友閨密齊聚金寶山，為具俊曄親自設計的大S紀念碑舉行揭幕儀式，場面莊重又令人動容。當天除了至親家人外，大S的歌后表妹雅維・茉芮也現身參與，與家族一同悼念這位深受大家疼愛的姐姐。

雅維・茉芮今（3日）稍早在臉書發文，字句間滿是感觸，也特別為S媽黃春梅獻上溫暖鼓勵，引發不少網友鼻酸。她在貼文中寫下：「能聚在一起，就是最好的消息。願我們都平安健康。很開心看到姑姑還有婷婷（小S的乳名）願意走出來，這真的不容易。」

言語間流露對家人走出傷痛的心疼與珍惜。雅維・茉芮也提到，在這樣的場合中見到了許多大明星，直言感到相當榮幸，「不只是表姐妹們久違的相聚，在這樣的場合，也意外見到了好多大明星，真的很榮幸 。」

大S紀念碑。(圖/謝采恩攝影)

貼文最後，雅維・茉芮以一句「大S永遠在我們心中」作結，短短幾個字，道盡親友對大S無盡的思念。貼文曝光後，不少粉絲紛紛留言送上祝福，也為S家人加油打氣，希望他們能在思念中慢慢找到平靜，帶著大S的愛繼續前行。

