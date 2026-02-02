大S辭世一年"紀念雕像"今揭幕 S媽.具俊曄相擁而泣

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰、SNG 台北報導

已故女星大S-徐熙媛去年2月不幸病世，留給家人與親友無限思念，今天下午家人在金寶山幫舉辦"大S紀念雕像"揭幕儀式，揭開布條的瞬間，S媽與具俊曄相擁而泣，許多演藝圈好友也前來致意，活動進行到一半時，SuperJunior成員始源竟低調現身，據了解始源跟具俊曄有不錯私交，這次特地獨自來台致意，足以看出兩人的好交情。

S媽一襲黑色裝扮，緊緊勾著女婿具俊曄的手，低調抵達會場，大S離世一年，2日下午2點在金寶山舉辦"紀念雕像"揭幕追思儀式。

大S紀念雕像揭幕！S媽痛哭相擁具俊曄 始源從日本直奔台灣獻花

大S雕像正式曝光。（圖／民視新聞）就當大S雕像正式曝光的那一刻，S媽立刻上前給予大S的雕像大大的擁抱，更一度趴在雕像身上痛哭，一旁的具俊曄則是強忍悲痛，上前安慰，小S也忍不住伸手撫摸雨中的大S，畫面令人不捨。

大S生前擁有好人緣，101董事長賈永婕與老公低調現身，藝人羅志祥、楊丞琳、阿雅、陶晶瑩、小刀，曾一起合作流星花園的言承旭、仔仔也到場，演藝圈大姐大邱瓈寬，黑人范瑋琪夫妻檔等演藝圈好友都前來致意，最令人窩心的是，具俊曄的「酷龍」夥伴姜元來坐著輪椅也特地來台，儘管現場下起大雨，但仍檔不住大家對大S的思念。

Super Junior成員崔始源，也以一襲黑色西裝、搭配黑色領帶現身，步入會場前，禮貌性的向媒體揮手致意，據了解始源是具俊曄的演藝圈後輩，雙方擁有不錯的私交，這次特地獨自來台致意，足以看出兩人的好交情。

蔡康永、賈永婕、范曉萱、范瑋琪、黑人等演藝圈好友前來致意。（圖／民視新聞）S媽在離開會場時，特別雙手合十跟媒體揮手致意，謝謝外界的關心。

但最令大家不捨的，是自從大S離世後，具俊曄就一直守在他的身旁，甚至大S的雕像，都是由他親手設計，宛如少女般，刻劃出大S生前優雅形象，雕像中的大S雙手交疊胸前，雙眼微閉，露出一抹淺淺的微笑，從園區前往雕像的路線，有著9階的白色水泥台階，一路蜿蜒而上呈現S型，而9的韓文跟具俊曄的"具"同樣發音，S則象徵大S，具俊曄對大S至死不渝的愛，令人動容。

