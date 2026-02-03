大S辭世一週年了！韓綜來台專訪具俊曄 首公開「致命關鍵」

娛樂中心／綜合報導

具俊曄對大S用情至深。（圖／翻攝自大S臉書、微博、記者趙于瑩攝影）

大S去年（2025）染流感併發肺炎離世，昨（2日）滿一週年，至今粉絲想起仍無限感傷，然而，韓國綜藝節目《名人生老病死的祕密》特地來到台灣專訪具俊曄，其中，大S關鍵性的「醫學死因」也在節目中首度公開。

李洛俊（이낙준，音譯）本業是耳鼻喉科醫生，同時也是節目主持班底，他指出大S病情惡化迅速，與她本身患有心臟疾病以及生產經歷的子癲前症（妊娠中毒症）有關，醫生表示心臟疾病患者，在病毒入侵所引起的症狀，跟一般人完全是不同級別。

除此之外，節目在預告中公開具俊曄提著祭品前往金寶山的催淚身影，受訪時具俊曄更是哭到不行，完整節目將於今（3日）韓國時間晚上8點30分播出。其實，昨日S家人以及友人們齊聚金寶山，一同見證大S紀念雕像揭幕，當下S媽一度情緒潰堤，張開雙手擁抱雕像，畫面令人鼻酸。

韓國節目《名人生老病死的祕密》將曝光具俊曄跟大S的愛情故事。（圖／翻攝自YouTube）

