大S辭世1周年！范瑋琪墓前「一句話」惹網炸鍋

娛樂中心／曾詠晞報導

台灣知名女星大S（徐熙媛）於2025年2月離世，日前適逢辭世滿一周年，徐家親友選在金寶山墓園舉行祭典儀式。儘管當天山區籠罩在濕冷的陰雨中，生前與大S交情匪淺的「七仙女」成員阿雅、吳佩慈、范瑋琪、范曉萱等人，依然低調現身。眾姊妹以最符合大S率性風格的方式，透過輕鬆的對話化解哀傷，陪伴摯友走過這個充滿思念的時刻。





阿雅、吳佩慈、范瑋琪、范曉萱在大S辭世一周年的追思會中，對著大S雕像訴說想念之情。（圖／翻攝自IG ＠fanfan）

大S離世周年「七仙女」現身金寶山送別

追思會現場陰雨連綿、寒風刺骨，姊妹淘在墓碑前的互動宛如昔日聚會。吳佩慈與范瑋琪看著濕冷天氣，忍不住逗趣調侃這可能是大S在「不太開心」，因為她生前性格低調，不願給人增添負擔。吳佩慈邊發抖邊笑著對墓碑告白：「愛妳，希望妳今天不要太生氣」，范瑋琪也打趣接話：「感覺妳是滿生氣的，因為這天氣不是開玩笑的」。隨後小S（徐熙娣）與范曉萱加入行列，小S更是對著墓碑大喊：「珊（大S乳名），你真的是很會鬧場欸」，並幽默點破姊姊生前最討厭陽光，認為這種雨天正是她的風格。眾人輪流讚賞大S的紀念雕像後，才由范瑋琪將這段溫馨側拍分享至社群平台，以此悼念永遠的姊妹。

生前與大S交情匪淺的「七仙女」成員吳佩慈與范瑋琪在大S墓碑前，獻花並打趣說著想念大S的話。（圖／翻攝自IG ＠fanfan）

悼念過程充滿溫暖，但范瑋琪在影片中一句話不經意戳中大S離世的時空背景，引起網路上的兩極化議論。（圖／翻攝自IG ＠fanfan）

范瑋琪思念中暴言引爭議？一句「比日本冷」掀戰火

雖然悼念過程充滿暖意，但范瑋琪在影片中一句：「這比日本的冬天還冷，是怎麼回事」，原本只是想表達天氣寒冷，卻因涉及大S離世的時空背景，意外在網路引發兩極討論，成為追思活動外的輿論插曲。然而對於廣大粉絲而言，看見「七仙女」成員能在雨中守候，並帶著大S那份性格繼續勇敢生活，無疑是這場祭奠中慰藉人心的一幕。





原文出處：「七仙女」墓前閒聊全曝光！范瑋琪追思大S爆「驚人之語」掀網熱議…

