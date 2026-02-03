大S追思會笑中帶淚 小S「地獄哏」虧蔡康永：你要雕像嗎？

小S和蔡康永。（圖／經紀公司提供）

女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，2日在金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。追思會由小S（徐熙娣）與蔡康永聯手主持，再現「康熙來了」經典組合。儀式一開始，小S就幽默開起「地獄哏」問蔡康永「要雕像嗎？」逗得現場賓客又哭又笑。除了幽默互動，小S也在台上哽咽表達對大S的思念與感謝，並提及大S離世前一直陪伴她的姐夫具俊曄，讓現場充滿溫馨感人氛圍。

追思會上，小S不忘以幽默緩和哀傷氣氛，開起「地獄哏」虧蔡康永：「我一直以為先站在這裡的會是你。」蔡康永回應：「我也以為是我。」小S又笑著追問：「那你要不要立座雕像？」逗得現場賓客一陣哄笑，也讓原本沉重的追思氣氛增添一絲輕鬆氣氛。小S更在台上大喊：「珊好想你喔」，感性之語讓許多人潸然淚下。

廣告 廣告

小S、S媽和具俊曄等眾多親友到墓園思念大S。（圖／陳俊吉攝）

追思會後，蔡康永也在臉書發文表達心境：「今天看到你的雕像了，銅與大理石，是堅強的材料。我望著雕像，暗暗嘆息：『你應該被好好疼愛的，但命運終究安排你要一直堅強。那就堅強吧，吾友』。」他感慨，大S留下的美麗痕跡，即使死亡也無法抹去，「沒有比這更美的堅強了」。

小S在台上大喊：「珊好想你喔」。（圖／經紀公司提供）

儀式中，小S與范曉萱、阿雅合唱〈姐妹們的聚會〉，這首歌原本是三人與大S共同演唱，現場小S一度哽咽唱不下去。她感性說：「姊妹們的聚會好Happy，說來說去永遠說不到你，老了以後還是要繼續。」歌聲伴隨追思會進行，既溫暖又催淚，象徵好友與親人心中對大S的思念長存。

更多中時新聞網報導

澳網》小蠻牛帶傷勝 四大賽決賽全滿貫

袁惟仁臥床7年病逝 享年59歲

月領勞保年金 身故還有錢