大S逝世周年紀念雕像揭曉 言承旭、前男友周渝民現身

言承旭、周渝民陸續抵達現場。(圖／謝采恩攝)

大S（徐熙媛）於去年2月2日因肺炎病逝東京，今（2）日是她逝世一周年的日子，S家在金寶山替她舉行紀念雕像節目儀式。下午兩點一到，大S的家人包括S媽、老公具俊曄、小S、許雅鈞等人陸續入場，大S生前好友黑人陳建州夫妻、吳佩慈、B2陳彥銘、羅志祥、楊丞琳、陶晶瑩、王偉忠夫婦、賈永婕夫婦、王柏傑、謝欣穎、仔仔周渝民、言承旭、許茹芸夫婦、彭小刀等人都到場參與儀式，眾人幾乎戴墨鏡遮掩神情，搭配下雨、起大霧的金寶山，氣氛相當難過。

廣告 廣告

特別的是，過去跟大S在《流星花園》飾演情侶的言承旭也到場，還有前男友仔仔周渝民，劇中男友與現實中的前男友都到場悼念她，昔日感情深厚 ，讓人相當感動。

更多中時新聞網報導

陳鴻同框秦菲菲 昔日諧星已是億萬富婆

孫協志寵妻 婚宴全聽夏宇童的

五月天阿信披粉色戰袍沒再摔