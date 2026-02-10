大S逝世周年！傳徐媽找李靚蕾律師團 為防具俊曄爭遺產

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2025年2月離世，享年48歲，而在她逝世滿一周年之際，具俊曄更親自設計大S紀念雕像，並已經於2日舉行揭幕儀式，當時不只S家的人全部出席，大S的好友們也都有現身。不過，今（10）日有消息指出，徐媽為大S的遺產找上了李靚蕾委任的律師團隊，目的是為了防具俊曄。

有傳聞指出徐媽為大S的遺產找上了李靚蕾委任的律師團隊，目的是為了防具俊曄。（圖／資料照）

根據《鏡週刊》報導，大S自出道後的收入都是由徐媽打理，而徐媽為了避稅，過往海外收入都是匯入大S的香港帳戶，還曾與理專討論過要將錢移到某英屬的避稅小島。一年前大S離世後，徐媽便在第一時間，將遺產第一順位繼承人，也就是女婿具俊曄設定為目標，要求對方放棄遺產，甚至在回台後，要家人及員工都不可對外透露遺產相關事宜。據悉，徐媽為此找上了曾幫王力宏前妻李靚蕾打離婚官司的律師團隊，至於具俊曄也有相關律師團隊來維持自己的權益。

其實在去年大S離世後，遺產相關傳聞已滿天飛，當時具俊曄就曾在IG發文，「熙媛留下來的寶貴的遺產，所有的遺產，（是）熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。」如今遺產問題再度掀起討論，目前徐家人與具俊曄尚未做出回應。





