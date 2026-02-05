大S逝世周年 具俊曄「1原因」授權曝光病發經過

具俊曄授權韓綜播出大S病發5天經過，只為讓所有愛她的人永遠記得她。（圖／翻攝自大S臉書）





女星大S（徐熙媛）逝世滿週年，南韓節目《名人生老病死的秘密》播出她與丈夫具俊曄的跨國戀愛故事，以及她在日本病發的5天經過。不過，節目播出後，引發外界質疑是否炒作。對此，節目表示，內容是獲具俊曄點頭授權，並公開了背後原因。

南韓節目《名人生老病死的秘密》一播出後，就引來外界討論。由於內容細述大S赴日旅遊後病發的5天過程，以及具俊曄為守候大S每天前往墓前陪伴，不少人質疑如此私密的細節從何而來，甚至有人懷疑具俊曄透露這些內容是為了炒作。

具俊曄點頭授權原因

對此，該節目說明，這些內容確實經過具俊曄授權，他無法親口述說，是因為目前身心狀況仍難以接受訪問，因此以轉述方式分享。而具俊曄願意將大S生前的一切公開，是希望「所有愛熙媛的人，永遠都不要忘了熙媛。」

節目中也能看到具俊曄深愛大S的模樣，他幾乎每天前往金寶山墓園陪伴，即便往返需要三小時，或當天下著雨，他仍堅持到墓前。節目組曾驚訝問道：「我還以為下雨，你就不會來了。」具俊曄則回應：「得來啊，熙媛躺在那裡比我更辛苦。」

以「淚」回應節目提問

該節目也透露，在與具俊曄簡短交流時，他幾乎無法說話，所有提問都是以淚水回答。由於不想讓眾人看到自己的脆弱，具俊曄最終決定不接受採訪，只允許節目透過授權方式呈現大S生前及兩人的故事。

具俊曄的深情守護也觸動了不少網友，紛紛留言表示：「死後一年還能這樣生得此摯愛沒遺憾了」、「不會的姐夫～我一定會在某一天，去她的那個小宇宙陪她聊天～感謝你～」、「大S啊～真的不該是這樣的結局啊」。



