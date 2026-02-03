大S逝世周年 Elly、Lily緬懷姨媽「家人會永遠支持你」

Elly許曦文（右）、Lily許韶恩姊妹情深，彼此有聊不完的話題。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

女星大S（徐熙媛）辭世一周年，家屬2日在金寶山紀念園區舉行紀念碑揭幕儀式，現場氣氛感動眾人。小S的大女兒Elly許曦文與二女兒Lily許韶恩近日合體登上雜誌封面，她們和媽媽之間有許多可愛的小連結，和姨媽大S也是感情深厚。

談及和媽媽小S之間的互動，Elly說：「我們會一起追動漫，像《一拳超人》就是媽媽先看完，再推薦給我。」Lily則回想起她們3人睡覺的習慣，「我們一定要抱著一個娃娃或小物件才能入睡。」

廣告 廣告

許多年輕人喜歡轉發小S以前節目上的搞笑片段，對她多年不過時的笑點讚嘆不已。被問到身為年輕世代，能不能接上這些共鳴，姊妹倆都點頭如搗蒜。Lily分享她最愛的一個片段：「媽媽在《康熙來了》模仿一個女生的表情，好像叫葦萱，我超愛那個梗圖，私下還會偷偷學那個表情。」Elly迫不及待補充：「我最喜歡的是她在節目上和周杰倫演打架，周杰倫說『放馬過來』，媽媽就回：『我沒養馬！』」

Elly許曦文前往美國就讀大學，學習正式獨立。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

除了媽媽，姨媽大S也是姊妹倆感情深厚的榜樣。「她們從小就是我們的模範，也一直教我們，只有姊妹和家人會永遠支持你，不管你做什麼事情。」Elly緩緩說道：「我覺得要更懂得珍惜，不能等到真正失去才開始想念。」Lily表示：「我現在都會忍不住一直打給姊姊，我甚至連在外面找不到廁所也會打給她，有一次打給她，只是單純想問她：『姊姊，你還醒著嗎？』我是不是很貼心？」

Elly開始學會獨立，剛去到美國就讀大學，「我們從小就一起生活，很多事情都有人在旁邊。剛開始那段時間，會覺得心裡空了一塊，有一點寂寞，也特別想家人。」被問到剛分開時有沒有哭過，她點點頭，「有，但後來慢慢習慣，就好了。」

Lily許韶恩日前結束人生首場個展。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

沒有家人在身邊即時回應， Elly也學會為每個決定負責，「像我現在很會做飯。」她笑著說，「以前完全不會，連煎個蛋都可能煎焦。」現在，她能自己買食材、自己下廚。眼睛突然亮起的那一刻，她說：「我最拿手的是媽媽教的鮭魚蒸飯！」問及分享這道菜給媽媽時，會不會覺得很驕傲？她笑了，「媽媽說我根本是偷偷學她的，哈哈哈。」

Lily剛結束人生首場個展《Prey of Prey》，在前期籌備的過程裡，充滿壓力，每一筆都在問自己夠不夠好。每當心裡的懷疑再次襲來，Lily第一時間會去敲姊姊的房門，尋求那份熟悉的安定。「我不是想要技術上的建議，只是希望有人看到我，接住我。」Elly總是給她鼓勵：「這很特別，不過，這就是你的風格。」

Elly許曦文（右）、Lily許韶恩合體登上雜誌。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

她們對彼此最早的記憶帶著一點荒謬。Lily提到，媽媽曾經在歌裡放進一段童年錄音，開頭是Elly用稚嫩的奶音喊著：「I hate 妹妹」。那句話後來成了家裡的笑談，也在Lily心裡，刻下對姊姊最初的印象。

Elly回想，自己只是個愛唱反調的小孩。原本應該說「I love 妹妹」，她偏要唱反的那句。那時，她不懂怎麼處理突然多了一個人分享注意力的感覺，只知道心裡有點吃醋，但隨著時間流逝，她才明白，自己身邊，多了一件美好的事。

更多中時新聞網報導

替代役男遭輾 同學還原凌晨回訊沒醉

國英非選題要高分 有邏輯別錯字

錢少、事多、責任重 教師荒難解