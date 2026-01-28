大S逝世將滿一周年 具俊曄親設紀念雕像「忌日揭幕」
女星大S（徐熙媛）於2025年2月赴日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸病逝，享年48歲，消息曝光後震驚演藝圈，至今仍令無數親友與粉絲難以平復情緒。儘管離世將近一年，關於她的點滴回憶與相關話題，仍不時在網路上被提起，令人感嘆生命無常。今（28日）傳出，紀念雕像確定將於下月、也就是大S逝世滿一周年的忌日正式揭幕。
據悉，S家確定在2月2日，也就是大S逝世一周年在金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。當日儀式流程簡單，由小S、S媽、具俊曄等家人把覆蓋於紀念雕像的黑色帆布取下，然後一家人站在雕像前，和大S說說心裡話，除了家人，也將邀請藝人閨蜜及親友們出席。
為了避免媒體打擾，希望活動低調進行的S家，將聘請保全圍繞園區，阻擋媒體靠近。揭幕之後，具俊曄短期內也不會離開台灣，則是繼續待在台灣守護大S。
大S於去年2月2日在東京病逝，骨灰2月5日由私人包機運回台灣，3月15日在丈夫具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）及S媽等家人陪伴下，骨灰安葬於金寶山玫瑰園。近一年來，具俊曄多次被網友目擊獨自前往墓園追思亡妻，深情守候的身影讓外界動容。S媽也曾證實，具俊曄將親自操刀設計大S的紀念雕像，寄託無盡思念。
