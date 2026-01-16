大S逝世將滿一年！汪小菲有新動作？跟徐家「重啟扶養費談判」官司有望落幕

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

大S（徐熙媛） 病逝即將滿一年，原本因她離世而暫時停擺的扶養費訴訟，近期再度浮上檯面。據了解，雙方已於本月14日重新坐上談判桌，針對扶養費與相關爭議進行協商，若順利達成共識，汪小菲一方有望撤告，這起延燒超過一年的官司，可能即將畫下句點。

大S與汪小菲的扶養費官司尚未落幕。（圖／大S微博）

回顧雙方離婚協議內容，汪小菲須自2021年12月至2038年3月止，每季支付大S「家人」扶養費300萬元，並另行負擔子女教育、才藝學習、重大醫療與保母等費用；此外，大S個人尚享有每月100萬元生活費，包含房貸、水電、裝潢及信用卡費用，也皆由汪小菲負責。

廣告 廣告

不過，大S於2022年與具俊曄再婚後，汪小菲以此為由拒絕繼續支付扶養費，雙方因此對簿公堂。大S主張汪小菲積欠扶養費共750萬元；汪則反控已陸續匯款超過1752萬元作為生活開支。一審判決汪小菲敗訴後，他提起上訴，二審法院扣除已支付金額後，仍裁定需再給付530萬餘元，並裁准在繳納160萬元擔保金後，暫停強制執行。

隨著大S離世，案件一度陷入停滯。如今傳出雙方再度協商，且距離達成共識已不遠。若談判順利，汪小菲將向法院提交合意書並撤回後續告訴，二審相關爭議也有望一併處理完成。這場橫跨婚姻、金錢與訴訟的紛擾，是否能在周年前真正落幕，外界持續關注。

更多FTNN新聞網報導

大S離世近1年！具俊曄新年現身金寶山「細心擦墓碑」 落寞身影惹鼻酸

Mandy孕肚曝光！疑懷孕6個月氣色超好 1句祝福洩漏寶寶性別

小S獻聲101煙火影片！「具俊曄疑似在場守候」 賈永婕笑談誤會：有一點錯亂

