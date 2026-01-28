大S逝世將滿一年！紀念雕像藏具俊曄深情 揭幕日期曝光

具俊曄親手為大S設計的紀念雕像近日完工。（圖／翻攝自具俊曄IG）





女星大S（徐熙媛）去年2月在日本病逝後，長眠於金寶山玫瑰園，如今離世將滿1年，不少粉絲想起仍相當感傷，而她的丈夫具俊曄也經常現蹤在金寶山墓園陪伴亡妻，近日由他親手設計的紀念雕像已順利完工，而大S雕像園區據悉將在2月2日逝世週年揭幕。

根據《壹蘋新聞網》報導，大S紀念雕像坐落在金寶山碑林名人區，和已故男星高以翔為鄰，9階白色水泥階梯蜿蜒成S形，5個方形石塊夾道排列，紀念雕像以深灰色大理石為基座。據悉，大S紀念雕像園區27日剛完工，預計在2月2日大S逝世周年揭幕。整體設計不時可見到9的元素，而韓文「9」的讀音剛好與「具」相同，都是念作「구（gu）」，令人聯想具俊曄對大S生死不渝的感情。

事實上，自從大S離世後，具俊曄不時會被捕捉到現蹤墓園守候，先前邁入新年時，他也被網友目擊在金寶山專注的為大S擦拭墓碑，帶來的折疊椅都未打開，看似神情有些落寞，深情舉動讓不少粉絲都十分動容，希望他能早日走出喪妻之痛。



