大S逝世將滿1年！ 具俊曄雨天守墓 淚喊：熙媛比我還辛苦

藝人大S徐熙媛2025年2月因流感併發肺炎驟逝，讓親友悲痛至極。而具俊曄前往金寶山墓園深情陪伴亡妻墓碑的身影，近日被南韓節目《名人生老病死的祕密》記錄下來，主持人張度練在節目中轉述採訪過程時數度哽咽，畫面曝光後引發熱烈討論。

大S（右）2025年2月因流感併發肺炎驟逝。（圖／翻攝自大S IG）

該節目近日回顧具俊曄與大S相愛與重逢的故事，並來台拍攝特輯。稱具俊曄至今仍持續到大S的墓前陪伴，將兩人的合照裝框擺放在墓碑前，透過iPad反覆播放大S生前的影像追思亡妻。

具俊曄守 在大S墓前的身影被 《名人生老病死的祕密》記錄下來 。（ 圖／ 翻攝自KBS YouTube）

張度練透露拍攝當天正逢下雨，工作人員原本以為具俊曄不會現身大S的墓前，沒想到他到場後與製作組短暫交談時，表示「我一定要來，熙媛躺在那裡比我辛苦。」讓她轉述這段話時哽咽到無法繼續說下去，也提到具俊曄受訪時情緒潰堤，「這樣的畫面，我們不會輕易讓大家看到。」她也忍不住落淚。

廣告 廣告

具俊曄守 在大S墓前的身影被 《名人生老病死的祕密》記錄下來 。（ 圖／ 翻攝自KBS YouTube）

該集節目預告畫面曝光後引起網友討論，留言表示：「他這樣做，是因為他想活下來、想撐下去而已」、「他必須這樣做，才能繼續活著。如果不是每天去那裡，放張椅子、看著妻子，他可能真的活不下去」。

《中天關心您| 請珍惜生命，再給自己一次機會》

生命線：1995

張老師專線：1980

24小時安心專線：1925

延伸閱讀

美威脅重新提高關稅 韓方代表赴華府斡旋首次會談未達共識

進一步施壓！川普簽行政命令 若向古巴出售石油將面臨關稅制裁

川普放話將取消「加拿大製造飛機」認證 並課50%關稅