大S逝世滿周年！具俊曄親設雕像揭幕 S媽哭喊：寶貝妳重生了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星大S（徐熙媛）於2025年2月赴到日本旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎離世，享年48歲，當時消息曝光震撼演藝圈，更留給其家人無限思念。而在逝世滿一周年之際，大S紀念雕像已經於今（2 ）日下午2點舉行揭幕儀式，現場除大S的家人，不少演藝圈的好友也現身。

大S逝世一週年。（圖／翻攝徐熙媛臉書）

大S紀念雕像已在稍早完成揭幕儀式，由具俊曄、S媽、小S一起掀開粉色膠布。據悉，大S紀念雕像是由具俊曄設計，造型為一名雙手抱胸、雙眼緊閉的少女，且細看可發現雕像前有9個排列成S形的蜿蜒台階，而這個設計其實也別具意義，不只源自於具俊曄的姓氏「具」，「9」也是大S最珍愛的數字，因此成為了兩人之間無可取代的密語。

廣告 廣告

儀式過程中，S媽先是激動擁抱雕像，隨後轉身抱了一旁的具俊曄，而小S也輕輕撫摸雕像的手。接著，小S謝謝姊妹們一路的相伴，還與大家一起合唱姊妹生前創作的《姊妹們的聚會》至於S媽則在致詞時忍不住哭喊：「寶貝妳重生了，永遠愛妳！」一句話道盡對女兒的思念。而儀式在進行大約一小時後順利落幕，在離開前小S還鞠躬向媒體致意：「辛苦你們了，謝謝！」具俊曄則是等待所有賓客都走後才離開現場。

而這次的揭幕儀式，除了小S、許雅鈞、S媽、具俊曄等S家的人出席外，黑人、范瑋琪、蔡康永、吳佩慈、B2、羅志祥、楊丞琳、賈永婕夫婦、許茹芸夫婦、王偉忠夫妻、陶晶瑩、邱瓈寬、言承旭、仔仔、王柏傑、謝欣穎等人都現身。而具俊曄所屬團體「酷龍」成員姜元來也坐著輪椅前來相送，連1日才在日本福岡參加SM TOWN家族演唱會的團體Super Junior成員始源也現身。





更多FTNN新聞網報導

大S紀念雕像完成！老公具俊曄親自設計 預計離世周年揭幕

具俊曄受訪哭到失語！雨天也堅持守墓：熙媛比我辛苦

大S離世近1年！具俊曄新年現身金寶山「細心擦墓碑」 落寞身影惹鼻酸

