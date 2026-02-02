大S逝世滿週年！姜元來坐輪椅出席 具俊曄深情創作雕像藏「愛情密碼」

大S徐熙媛紀念雕像由具俊曄親自設計，今（2/2）在金寶山揭幕。翻攝李承道臉書



大S徐熙媛去年2/2在日本因流感猝逝，留給家人、粉絲無限追思，丈夫具俊曄不僅因痛失摯愛暴瘦，更經常前往大S墓前陪伴深情守候。今天（2日）適逢大S逝世滿週年，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像，下午2時15分在金寶山由具俊曄揭幕，S媽、小S懷念大S一度淚崩，台韓兩地大咖藝人也前來參與，場面感人隆重，藝術家李承道今也在具俊曄授權下，分享創作背景與製作歷程。

大S紀念雕像今由具俊曄親手拉開粉紅色布幔揭幕，雪白雕像雙手環抱胸前，微閉雙眼、帶著淺淺微笑，不僅展現大S生前的優雅形象，頭頂繫著的「蝴蝶結」、百褶裙襬微微飄起，也呈現她「少女心」的一面，而雕像周圍環繞著宇宙軌道與9個立方體，則代表大S與具俊曄的「愛情密碼」。

大S徐熙媛紀念雕像由具俊曄親自設計，李承道擔任藝術總監。翻攝李承道臉書

揭幕時，S媽、小S在旁輕撫雕像，兩人一度淚崩，現場響起大小S當年的合唱曲《姊妹情深》，除了大S生前摯友范曉萱、阿雅與小S一同以歌聲送別之外，邱瓈寬、蔡康永、吳佩慈、楊丞琳、羅志祥、陶晶瑩、賈永婕、王偉忠、F4言承旭、周渝民、黑范夫婦、許茹芸夫婦等人也陸續到場，更讓人感動的是，具俊曄當年在「酷龍」搭檔姜元來也跨海來台坐輪椅現身，而SJ的始源也因為與具俊曄私交甚篤，演唱會才剛舉辦完，就專程從東京搭機來台參加揭幕。

李承道今在臉書發文表示，這是一座為大S而存在的紀念雕塑，將永久佇立於新北市金山，遙望她熟悉的台北天際線，命名為《熙媛的永恆軌道》。他談到，這件以大S雕塑與抽象物件並置裝置藝術，是由台灣頂尖美術製作團隊，歷經數月的反覆討論修正，最終以不鏽鋼與黃銅鑄造完成。整體裝置呈現範圍約為72平方公尺，雕塑主體高度約330公分，製作團隊包括製作人具俊曄、藝術總監李承道、監造團隊道道藝術及拼拼藝術、攝影符碼視覺。

具俊曄輕吻大S徐熙媛雕像前的紀念碑。翻攝李承道臉書

李承道也曝光具俊曄親自寫下的碑文：「這是一座為熙媛而存在的宇宙。她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。九個立方體如行星般圍繞著熙媛——它們既是Koo最核心的創作符號，也是一段被長久支持、溫柔守望的藝術人生。」

具俊曄在碑文中寫道，「九」在韓語中與「Koo」同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。她所凝視的南方208度，連結著臺北、家人與愛的所在；同時也標記了2月8日——一個使愛情完成並延伸至永恆的日子，「在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉。」

具俊曄親自寫下的碑文。翻攝李承道臉書

