大S逝世滿一年！紀念雕像將揭幕 前婆婆張蘭直播中遭9歲孫調侃「千年老妖」反應曝

張蘭（左）直播中被大S（右）兒子喊「千年老妖」。（翻攝自微博、instagram/asosbarbiedee）

女星大S（徐熙媛）去年（2025）2月在日本感染流感併發肺炎不幸逝世，讓各界深感哀痛，而今（2日）是她逝世滿1年的日子。大S的兩名子女目前由前夫汪小菲與現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。日前，大S的前婆婆張蘭在直播中與粉絲互動時，意外被孫兒童言調侃，引起網友熱烈討論。

張蘭遭孫調侃千年老妖？

張蘭近年常透過直播與粉絲交流，日前大S一對兒女在北京過農曆新年期間，她直播時可聽見孫兒的嬉鬧聲。過程中，有粉絲留言詢問張蘭年紀，結果大S的9歲兒子突然接話回應，稱奶奶是「千年老妖」。張蘭當場被逗笑，直播氣氛輕鬆活潑，顯示祖孫間的互動溫馨有趣。

廣告 廣告

這段直播片段被網友剪輯上傳，引發熱議。許多網友留言稱，「可見張蘭對孫兒的疼愛，祖孫互動超溫馨」「孫子敢這麼調侃奶奶，足見家中氣氛融洽」，認為片段展現家庭溫暖。然而，也有部分網友表示孩子這樣稱呼長輩不太禮貌。

大S逝世一週年之際，其丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像也已完工，將於今日舉行揭幕儀式。這一系列活動讓粉絲及家人一同緬懷大S的生命與作品。

更多鏡週刊報導

網惡傳大S「二度流產胎兒非汪小菲親生」 御用律師怒嗆：法院見

61元挑戰味覺極限...「喝的麻婆豆腐」回購率零 上市即遭網狂轟：是在哈囉

「妳臉上在養蟲」不是清潔不夠！她臉粗紅疹狂冒 醫師驚：毛孔住滿8腳蟲...揭4大警訊