大S逝世滿1年！兒直播突喊張蘭「千年老妖」她反應曝光

大S今（2）日適逢一週年忌日。（圖／翻攝自大S微博）





女星大S（徐熙媛）去年2月在日本病逝，享年48歲，長眠於金寶山玫瑰園，而她生前留下的一雙兒女由前夫汪小菲代為照顧，日前2人飛往中國北京度過寒假，沒想到兒子箖箖近日在大S前婆婆張蘭開直播時，突脫口一句「千年老妖」，張蘭的反應也曝光了。

大S兒女箖箖、玥兒近日到北京度假，張蘭不時會在社群分享與兒孫團圓的日常，近日她開直播與粉絲互動時，有粉絲好奇提問她「多大歲數了？」沒想到張蘭還來不及回應，一旁的箖箖就直喊「千年老妖」，讓她瞬間捧腹大笑。

而張蘭被箖箖的回應逗樂後，也不忘誇讚他「真會接話」。該片段也在社群掀起不少討論，有網友認為祖孫倆私下感情非常好，張蘭即便被開玩笑也絲毫沒有露出任何不開心的模樣，足見對孫子的寵愛，「敢這麼調侃奶奶，足見奶奶有多疼孩子」。

事實上，今（2）日適逢大S一週年忌日，其丈夫具俊曄先前親手為她設計的紀念雕像近日完工，並將於今日舉行紀念雕像揭幕儀式，包括具俊曄、S媽、小S等藝人好友們都將到場見證。



