大S逝世紀念日具俊曄「衛生紙上寫滿徐熙媛」 帶酷龍姜元來到墓地「光介紹就哭成一團」

大S（徐熙媛）逝世紀念日之際，具俊曄被目擊在活動會場的休息室內，反覆聽著韓國歌手金娜英的歌曲〈比起春天的氣息，更愛你〉並激動落淚。他在現場的衛生紙上不斷塗寫「徐熙媛」、「熙媛啊」等字句，隨後被工作人員領出前往活動現場。當時隨行的「酷龍」成員姜元來在整理座位時發現了這張紙，因擔心具俊曄的心意被當成垃圾丟棄，便決定將其收好，這才讓具俊曄思念亡妻的情景曝光。

攜手姜元來赴墓地祭拜

具俊曄去年夏天帶著姜元來前往台北墓園祭拜大S。姜元來在社群平台上透露，當時看到報導得知具俊曄每天獨自前往墓地，深感自己未能參與好友婚禮與葬禮的歉意，因此決定飛往台北。抵達後，具俊曄不僅與他在停車場會合，更親自背著行動不便的姜元來爬上階梯，前往大S所在的位置。

昔日招牌蛋炒飯慰亡魂

在墓地前，具俊曄貼心地準備了三份便當。姜元來透露，其中一份是具俊曄以前常做的「雞蛋拌飯」，回想起約40年前去具俊曄家作客時，對方就經常準備這道料理給他吃。具俊曄對著墓碑介紹道：「元來啊，來跟熙媛打個招呼」、「熙媛啊，元來久違地來看你了，我們一起吃頓好吃的飯吧」。這番對話讓現場兩人情緒潰堤，姜元來表示自己當時淚流滿面，甚至無法吃下一口飯，而具俊曄也在一旁屏息痛哭。

歌詞寄託來生再見之情

姜元來在貼文中引用的歌詞寫道：「我們再次相遇的那天，那時我會先向你奔去。帶著那些未能表達的全心全意，我會更加愛你」。這段感人的互動記錄了兩位好友對故人的悼念，也讓外界看見具俊曄在大S離世後，依然守著當初的深情。

