大S逝世近週年「具俊曄親設計」紀念雕像曝光 親友齊聚相擁痛哭





女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝日本，震驚演藝圈，也讓親友哀痛萬分。大S的丈夫具俊曄1年來更多次被捕捉到獨自在墓園陪伴愛妻，讓人看了相當不捨。具俊曄也親自設計大S的紀念雕像，並於今天（2日）下午2點舉行揭幕儀式，大S的妹妹小S（徐熙娣）、S媽、具俊曄等親友齊聚，演藝圈好友阿雅、范曉萱、還有Super Junior成員始源也都到場致意，場面哀戚。

S媽今天下午挽著具俊曄的手走在隊伍最後方，面對媒體關心，S媽也雙手合十向鏡頭致意，表達「謝謝關心」，當小S、具俊曄、S媽親手揭開布幕時，S媽也當場痛哭、並擁抱雕像，隨後和具俊曄兩人相擁。小S主持時也數度淚崩，但仍不忘再次感謝一路陪伴的姊妹，現場「七仙女」成員阿雅、范曉萱也一起唱《姐妹們的聚會》，眾人邊哭邊相擁。

整場儀式約1小時，結束後，小S也鞠躬向媒體致意表達感謝，具俊曄則堅守到所有賓客都離開才走。他的好搭檔、南韓男星姜元來今也坐著輪椅現身，特地前來陪伴具俊曄。其他圈內好友包括羅志祥、賈永婕夫婦、王偉忠夫婦、許茹芸、彭小刀、吳佩慈、阿雅、范曉萱、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、言承旭、仔仔、王柏傑、謝欣穎等人，今也都齊聚金寶山。





而南韓人氣團體Super Junior成員始源今也被粉絲拍到，在結束日本福岡的演唱會後飛來台灣，下飛機後就一路趕往參加儀式，由於過去具俊曄並未特別提及與始源的私交，但2人都曾參加《我家的熊孩子》綜藝節目，此次始源特地飛來台灣，也意外揭露他與具俊曄、大S的深厚私交。

