大S逝世週年紀念落幕後...具俊曄未公開一幕被老友寫下 紙條上「寫滿3字」惹心碎

「等我們再次相見的那一天，那時我會先奔向你，把來不及表達的全部心意都裝進去，更加、更加地愛你。」

女星大S（徐熙媛）逝世屆滿一週年，由丈夫具俊曄親自構思並完成的紀念雕像日前正式揭幕，相關畫面引發各界關注。活動結束後，「酷龍」成員、也是具俊曄多年戰友的姜元來，在社群平台發文回憶現場一段未被鏡頭捕捉的過程，意外揭露具俊曄在休息室獨自情緒潰堤的一幕，貼文曝光後，引起大量網友轉發與討論。

具俊曄近況如何？ 好友還原活動後休息室畫面

姜元來在Instagram分享，紀念活動當天，具俊曄曾在活動場地的等候室內獨自停留一段時間。期間，他反覆播放一首韓國歌手的歌曲，情緒明顯低落，邊聽邊流淚，同時在紙上不斷書寫。

姜元來表示，當具俊曄被工作人員引導離開後，他前往整理休息室，才注意到桌上留下一張紙條。

紙條內容是什麼？

姜元來透露，那張紙條上反覆寫著「徐熙媛」的名字，他擔心紙條會被當作垃圾處理，便將其收起保存。

「等我們再次相見的那一天，那時我會先奔向你，把來不及表達的全部心意都裝進去，更加、更加地愛你。」貼文中，姜元來也附上一段歌詞文字，引用南韓歌手金娜英〈比起春天更愛你〉中的句子，描述對逝去摯愛的思念之情。

