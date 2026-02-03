大S逝世週年紀念雕像揭幕！具俊曄設計永恆軌道

女星大S徐熙媛於去年2月不幸病逝，享年48歲。今日2月2日適逢其逝世一週年忌日，由丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像正式揭幕。揭幕儀式於下午2點舉行，整場儀式歷時約一小時，在親友的歡笑與淚水中圓滿落幕。

紀念雕像的設計充滿深刻寓意。大S雕像呈現閉眼姿態，雙手放置胸前，展現浪漫高雅的形象。園區以九階梯排列成S形通往雕像，雕像兩旁環繞九個立方體，象徵行星圍繞運行。

立碑上刻有「S」字樣，並標註「徐熙媛 1976-2025 熙媛的永恆軌道 具俊曄謹立」。碑文內容詳細說明設計理念，指出這是一座為熙媛而存在的宇宙。具俊曄以雕塑為妻子留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。

九個立方體的設計別具意義。它們既是具俊曄最核心的創作符號，也代表一段被長久支持、溫柔守望的藝術人生。「九」在韓語中與「Koo」同音，是熙媛最珍愛的數字，同時也是兩人之間無可取代的密語。

雕像面向的方位同樣富含深意。大S凝視的南方208度，連結著台北、家人與愛的所在。這個方向同時標記了2月8日，正是兩人在韓國登記結婚的紀念日，象徵愛情完整並延伸至永恆的日子。碑文寫道，在這條軌道上，時間不再終結，愛持續運轉。

值得注意的是，大S紀念雕像的位置恰巧與已故藝人高以翔、李玟的雕像為鄰，三位天上星星在此齊聚，形成特殊的緣分連結。

