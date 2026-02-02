大S逝世週年「不見一雙兒女」？ 前夫現任妻馬筱梅曾鬆口曝：未被S家告知

大S（徐熙媛）今（2日）逝世週年紀念日，S家在金寶山替她舉行紀念雕像節目儀式。（翻攝自大S臉書、鏡報提供）

女星大S（徐熙媛）於去年2月2日因肺炎病逝東京，今（2日）逝世週年紀念日，S家在金寶山替她舉行紀念雕像節目儀式，不少藝人在大雨中紛紛現身哀悼，不過現場卻未見大S的一雙兒女，引發外界關注。對此，前夫汪小菲的現任妻子則做出回應。

大S今逝世週年紀念日，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像於金寶山正式揭開面紗，S媽見到雕像，情緒難掩激動，隨即上前張開雙手緊緊擁抱住雕像，更一度哭到與具俊曄互相扶持、安慰，讓人看得相當不捨。

廣告 廣告

不過，大S逝世週年紀念日，昔日好友紛紛到場哀悼，卻未見大S的一雙兒女。對此，汪小菲現任妻子馬筱梅（Mandy）日前直播時，被問到大S兒女的行蹤，透露2人目前正在北京放寒假，至於被問到玥兒和箖箖回北京給誰照顧，馬筱梅則表示，「我老公帶啊，我親娘帶啊，我親娘也來了呀，（保母）楊阿姨也在啊。婆婆年紀大了嘛，帶的時間不可能一整天。」

事實上，去年大S在金寶山舉辦喪禮，大S的1兒1女也未出現，而當時馬筱梅就坦言「未被S家告知」，和網友一樣上網才知道消息。

更多鏡週刊報導

國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開

19歲遭前男友外流「18分鐘性愛片」牟利 身價20億名媛痛訴：那不是醜聞是虐待

19萬網紅急關帳號！跟老闆辦公室實戰片流出 完事後用濕紙巾收場全被看光