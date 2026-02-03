大S逝世週年！具俊曄穿27年前愛妻送的外套 惹哭眾人

昨日2月2日為大S徐熙媛逝世週年，下午2點在金寶山碑林名人區，由老公具俊曄親自揭幕其設計的純白紀念雕像。現場在朦朧大雨中迴盪著大小S合唱的《姊妹情深》，演藝圈大咖齊聚送別。

紀念雕像名為「熙媛的永恆軌道」，以不鏽鋼與黃銅鑄造，刻劃大S雙手交疊胸前、神情安詳帶著淺笑，頭繫蝴蝶結髮飾，百褶長裙彷彿隨風擺動。雕像周圍環繞九個立方體，因「九」在韓語中與「Koo」同音，亦是大S珍愛數字。雕像凝視方向精準標記為南方208度，連結台北與家人，同時標記2月8日這對夫妻的結婚紀念日。碑文寫道：「這是一座為熙媛而存在的宇宙，愛將在此持續運轉。」

揭幕瞬間，S媽立刻擁抱雕像悲喊：「寶貝妳重生了，我愛妳！」具俊曄與S媽在雨中深深相擁。小S落淚撫摸雕像，隨後與范曉萱、阿雅、范瑋琪、吳佩慈等七仙女姐妹現場高歌《姐妹們的聚會》，唱到最後聲音顫抖喊道：「珊，我想你了。」

陶晶瑩透露，具俊曄穿著27年前大S送的大衣，S媽則穿著女兒送的鞋子。小S致詞感謝姊夫，表示大S離世前三年有真心愛她的人陪伴，讓她心能平靜。她說：「今天如果是大太陽，就不是我姐的風格了。」

出席名單星光熠熠，包括小S夫婦、蔡康永、陶晶瑩、羅志祥、楊丞琳、賈永婕夫婦、王偉忠夫婦、許茹芸夫婦，特別是言承旭、周渝民、邱瓈寬現身，酷龍姜元來坐輪椅跨海來台，Super Junior崔始源低調力挺，王柏傑與謝欣穎勾手同行。

具俊曄明顯消瘦憔悴，會後公開手寫信，以「俊俊」自稱，坦言至今分不清現實或夢境，每日開車上山祭拜都淚流不止：「想妳、好想妳，下次見面我們永遠在一起吧。」

