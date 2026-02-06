大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網怒轟：無心也不該說這種話

娛樂中心／陳慈鈴報導

女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引爆失言風波，遭到網友砲轟「不會看場合說話」。

大S的紀念雕像由具俊曄親自設計，於2日下午正式揭幕。除了小S（徐熙娣），還有「七仙女」成員阿雅、吳佩慈、范瑋琪、范曉萱都到場致意。他們一行人還在大S的墓前合照，感情融洽。

大S生前與范瑋琪感情好。（圖／翻攝范瑋琪臉書）

不過，由於當天的天氣惡劣，又濕又冷，范瑋琪當下就說：「這比日本的冬天還冷，是怎麼回事」。豈料，正是這一番話，引起網友不滿，認為她此舉冒犯了大S，陸續出聲加以譴責，「就算無心，也不該在這種場合說這種話！」「在大S墓前談到日本太不妥吧...」。

大S逝世一週年，眾多藝人前往墓前悼念。（圖／翻攝自IG @fanfan）

回顧大S的一生，她出道多年，既會唱歌也會演戲、主持。1994年與小S（徐熙娣）以女團ASOS嶄露頭角，經典歌曲〈十分鐘的戀愛〉至今仍是許多人的口袋歌單之一。2001年於《流星花園》中飾演杉菜，紅遍亞洲。一生中有兩段婚姻，第一任丈夫汪小菲，兩人之間剪不斷理還亂，製造出許多話題。第二任丈夫具俊曄，兩人時隔20年再次走在一起，宛如電影般的浪漫情節，被視為愛情的榜樣。大S於2025年2月2日逝世，《CNN》以「華語世界最著名明星之一」形容她，影響力非同凡響。

