大S逝世週年！韓醫還原「奪命5天」內幕：退燒是警訊 2舉動讓心肺功能崩毀

大S逝世1週年，2日下午家屬在金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。而韓醫也還原大S在日本猝逝的始末，直指退燒是警訊，泡溫泉、吃止痛藥更成了心肺功能崩潰的主因。圖／翻攝自大S IG

女星大S（徐熙媛）於2025年2月在日本旅遊期間不幸因流感病逝，2日適逢其離世屆滿1週年，家屬下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，現場氣氛莊嚴哀戚。而在韓國，綜藝節目《名人生老病死的秘密》也特別製作專題，邀請權威醫師還原大S從發病到離世短短5天的「惡化過程」。醫師驚爆，導致病情急轉直下的主因，竟是大眾習以為常的「泡溫泉」與「吃退燒藥」，這2舉動讓她原本脆弱的心肺功能徹底崩盤，免疫系統形同投降。

二尖瓣脫垂埋隱憂 心臟長期「過載」

南韓知名耳鼻喉科醫師李樂俊（이낙준）在節目中深入分析大S的病歷指出，大S生前患有「心臟二尖瓣脫垂症」，正常心臟收縮時，二尖瓣應緊閉以防血液回流，但大S的瓣膜處於鬆弛狀態，導致心臟必須加倍運作才能防止血液滲漏。這種長期「過載」的狀態，使其心臟功能比一般人更為脆弱。

李樂俊進一步提到，大S過去懷第二胎時曾因癲癇發作昏迷，背後原因正是「妊娠高血壓」。他解釋，二尖瓣脫垂會增加妊娠高血壓風險，而高血壓又反過來加重心臟負擔，大S長期處於這種惡性循環中，身體底子早已不堪重負。

大S生前患有「心臟二尖瓣脫垂症」，使其心臟功能比一般人更為脆弱。圖／翻攝自大S IG

誤觸禁忌1：身體不適泡溫泉 誘發急性心衰竭

回顧大S在日本旅遊期間，起初感到身體不適時，選擇在飯店泡溫泉舒緩。李樂俊嚴肅指出，這對一般人是放鬆，對大S卻是「致命選擇」，「當心臟已有潛在問題，且肺部可能已有發炎狀況時，泡熱水會導致肺血管壓力急速升高。」李樂俊分析，此舉直接誘發了急性心衰竭與肺水腫，對已經虛弱的心臟造成巨大且不可逆的負擔。

誤觸禁忌2：退燒藥後的「假性好轉」 實為免疫系統投降

隨後大S被送往急診診斷為肺炎併發症，但過程中出現了致命誤判，家屬見大S服用退燒藥後體溫下降，一度以為病情好轉，但李樂俊強調，這在慢性病患者身上是極度危險的訊號。

大S被送往急診診斷為肺炎併發症，但過程中出現了致命誤判，家屬見大S服用退燒藥後體溫下降，以為病情好轉，實則是警訊。實則圖／翻攝自大S臉書

李樂俊表示，高燒後的體溫下降並不代表復原，而是身體的免疫系統放棄了與病毒的戰爭，發出了「投降」訊號，當時醫療團隊強烈建議轉送大型醫院，正是因為看出了這個危險徵兆，遺憾最終仍回天乏術。

這段節目播出後，引發日韓與台灣網友高度關注，也提醒民眾若本身有慢性心血管疾病，在流感期間對於「泡澡」與「用藥反應」必須更加謹慎。



