大S逝世一周年紀念雕像揭幕 吳宗憲低調致意小S家人吐心聲

大S逝世一週年，由丈夫具俊曄親自參與設計的紀念雕像正式揭幕，包含吳佩慈、陳建州、范瑋琪等多位圈內好友皆到場致意。（圖／經紀公司提供）

女星徐熙媛（大S）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。本月2日適逢她逝世一週年，由丈夫具俊曄親自參與設計的紀念雕像正式揭幕，包含言承旭、周渝民等昔日友人，以及蔡康永、吳佩慈、陳建州、范瑋琪等多位圈內好友皆到場致意，共同見證這一刻。

揭幕儀式中，當覆蓋雕像的粉色薄布緩緩拉下，S媽情緒潰堤，先是緊緊抱著雕像，隨後又擁抱具俊曄，場面令人鼻酸。徐熙娣（小S）也忍不住伸手輕撫雕像，含淚呼喚：「珊，好想妳喔。」隨後更帶領「七仙女」成員阿雅、范曉萱一同哽咽唱起〈姐妹們的聚會〉，現場氣氛感人至深。

吳宗憲（中）宣布演唱會加場，受訪時談及大S逝世一周年，自己早已向小S家人致意。。（圖／侯世駿攝）

此外，今（4日）吳宗憲出席《2026〈臭男人〉巡迴演唱會》台北站記者會，除了宣布演唱會將於3月28日加場，也談及大S逝世一周年，自己早已向小S家人致意。吳宗憲說：「有啦，金鐘獎結束之後有，雖然平常不太聯絡，大家各忙各的，但當時就有致意了。」

吳宗憲去年被爆過去曾辱罵大S、小S，事後坦承當年因黃子佼的關係，選擇不跟2人來往，但並沒有謾罵。之後小S在第60屆金鐘獎當小S獲得「綜藝節目主持人獎」後，吳宗憲特別直播吐露真實心聲，「大S的事我一直不敢打擾，我真的很愛她們，16歲就認識我了，我覺得這一次金鐘獎還好她得獎，是我最開心的事情」，破除雙方不合流言。

