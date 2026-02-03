大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說

昨日為大S雕像揭幕紀念儀式，7仙女獨缺Makiyo。（圖／翻攝臉書／Makiyo、李承道）

藝人大S（徐熙媛）逝世滿一周年，家屬昨（2日）於新北市金寶山為其舉辦雕像揭幕紀念儀式，儀式於下午圓滿落幕。包括小S（徐熙娣）、范瑋琪、范曉萱、吳佩慈、阿雅等多位演藝圈摯友皆現身獻花悼念，氣氛哀戚動容。唯獨S幫成員Makiyo未現身，對此，她透過經紀人回應了。

Makiyo並未正面說明缺席原因，僅由經紀人表示：「有拍影片想念大S姐姐喔，感恩。」並表示未來會找時間前往金寶山追思大S。據悉，此次由丈夫具俊曄親自設計的雕像，亦特別製作骨灰項鍊作為紀念，但Makiyo未列在獲贈者名單內。

除具俊曄自留一條外，其餘項鍊由家屬分贈給7位摯友與親人，包括小S、大姊珍珍、范瑋琪、范曉萱、吳佩慈、阿雅、賈永婕，以及一位長年與大S住在帝寶的鄰居「阿如」。

昨揭幕儀式上，小S數度淚崩，感性向姊夫具俊曄致謝：「謝謝我姊夫為我姊設計了一個這麼美的雕像。希望所有愛著大S的人，當你想念她的時候，都可以來看看她、跟她說說話。」她同時感謝在場好友不畏雨勢前來送別，語帶感慨地說：「如果今天是大太陽，就不是我姐的風格了。」

S幫成員齊聚一堂，現場不僅回憶過往點滴，也彼此擁抱取暖。阿雅與范曉萱情緒激動、當場泣不成聲。最後，一群人合唱〈姐妹們的聚會〉，在淚光與懷念中留下深刻的告別畫面。

