大S逝世一週年紀念雕像完工今辦揭幕儀式 小S、S媽、具俊曄都來了

女星大S離世滿1年，妹妹小S在痛失親姊姊後，至今仍全面停工，大S的丈夫具俊曄也多次被拍到前往金寶山探望亡妻，落寞身影令人鼻酸。而由具俊曄親自設計的大S紀念雕像已順利完工，在今（2）天舉行揭幕儀式，不只小S、S媽、具俊曄都來了，還有曾經拍戲的好夥伴言承旭、周渝民、邱瓈寬也都到現場見證。

揭幕儀式這天，金寶山下起大雨，大S紀念雕像大約在下午2點多由家人們親手揭開，雕像是一個優雅的長髮女孩，穿著洋裝、綁著髮帶，雙手合起來放在胸口，雖然是閉眼，但表情悠然自得，就跟大S生前一樣。雕像外圍還有圓環，上頭掛著3個黑色方形四角柱。

家人們親手揭開大S紀念雕像。圖／台視新聞

大S紀念雕像。圖／台視新聞

雕像被揭開後，S媽忍不住落淚痛哭，頭倒在女婿具俊曄肩膀上，接著她伸手不斷撫摸雕像，向寶貝女兒傳達思念之情。小S則站在老公許雅鈞身旁，也撫摸雕像，望著媽媽也哭紅了雙眼。

S媽難過到頭倒在具俊曄肩膀上。圖／台視新聞

S媽撫摸雕像時，小S望著媽媽。圖／台視新聞

