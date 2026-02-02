大S逝世一週年 具俊曄公開手寫信思念「想你想到快要死了」

女星大S逝世一週年，其丈夫具俊曄設計的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」今（2）日揭幕，不少親友到場悼念。具俊曄全程守在現場，直到所有賓客離開後才離去，神情憔悴令人不捨。稍早他在社群平台發文，字字充滿悲傷與思念，寫下，「想你，非常想你……想你想到快要死了。」

具俊曄坦言，清晨獨自坐在空蕩的房間、床的一角時，仍分不清是現實還是夢境，甚至希望這一切只是一場夢，「心裡就會哽咽、疼痛。」他拖著沉重的身軀，想著要做什麼大S喜歡的食物，「一邊想著，一邊把食物打包，開車前往金寶山時，因為思念你，眼淚止不住地流。」

他也向大S致歉，坦承展現了脆弱的一面，「對不起，歐巴我展現了這麼軟弱的一面……但這是緩解對你思念的最後一個方法，希望你能理解。」最後深情告白，「我們的熙媛……熙媛啊……等我們下次見面的時候，永遠地……永遠地在一起吧。想你，非常想你……想你想到快要死了。」並署名「你永遠的光頭歐巴……俊俊」。

