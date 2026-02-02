大S逝世一週年！具俊曄親設計紀念雕像將揭幕 小S低調現身畫面曝

女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，長眠於金寶山玫瑰園，令眾多粉絲心痛不已。2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午舉行紀念雕像揭幕儀式，稍早徐家人陸續抵達現場，小S穿著一身黑戴上墨鏡，神情凝重，在老公許雅鈞陪同下低調現身。

小S與丈夫許雅鈞一身黑低調現身。（圖／中天新聞）

大S丈夫具俊曄及S家將於下午舉行紀念雕像揭幕儀式，不過今天天空不作美，現場雨勢不斷，S媽挽著具俊曄的手抵達現場，隨後陳建州、范瑋琪夫妻、蔡康永等人皆撐著黑傘陸續抵達。

具俊曄為愛妻大S親自設計的紀念雕像，將在下午舉行紀念雕像揭幕儀式。（圖／中天新聞）

S媽挽著具俊曄的手抵達現場。（圖／中天新聞）

蔡康永現身大S紀念雕像揭幕儀式。（圖／中天新聞）

具俊曄為大S設計的雕像以大理石材質為基底，園區通往雕像的階梯也排列成S形，而因為具俊曄的「具」在韓文發音是「九」，因此階梯也是9階，完美融合了夫妻倆的名字。

具俊曄自大S離世以來便宣布停工，且幾乎天天前往大S的長眠地金寶山陪伴愛妻，也多次被網友目擊，讓人感受到他對大S的無限思念。而近期南韓節目《名人生老病死的祕密》也將具俊曄守在大S墓前的身影記錄下來，主持人張度練在節目中透露，具俊曄受訪時一度情緒潰堤，令人相當不捨。

具俊曄自大S離世以來幾乎天天前往大S的長眠地金寶山陪伴愛妻。 （ 圖／ 翻攝自YouTube KBS）

