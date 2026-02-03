大S逝世一週年！蔡康永見大S雕像感嘆發聲

娛樂中心／李明融報導

女星大S（徐熙媛）昨（2日）逝世滿一年，具俊曄為大S設計的紀念雕像揭幕，許多演藝圈朋友都到場，包括小S夫妻、「七仙女」成員阿雅、吳佩慈、范瑋琪、范曉萱、蔡康永等人，大家見到代表大S的紀念雕像被揭開，紛紛泛紅眼眶流下淚水，蔡康永在活動結束後，於社群平台發文抒發心情。





大S逝世一週年！蔡康永現身紀念雕像揭幕 感性悼念摯友：妳應該被好好疼愛

具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，2日於金寶山「碑林名人區」舉行正式揭幕儀式。（圖／民視新聞）

蔡康永在揭幕儀式上致詞，在現場跟著大家又哭又笑，事後在臉書感性寫下「今天看到妳的雕像了，銅跟大理石，是堅強的材料。我望著雕像，心裡暗暗的嘆息：『你應該被好好疼愛的，但命運終究安排你要一直堅強。那就堅強吧，吾友。你留下的那些美麗的痕跡，即使死亡，也無法抹去，沒有比這更美的堅強了』」。

S媽見到愛女雕像揭幕後，機動上前擁抱並祈禱。（圖／民視新聞）

具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，2日於金寶山「碑林名人區」舉行正式揭幕儀式，當大S雕像一被揭開後，身穿連身長裙的少女在濛濛雨中出現在大家眼前，S媽一見到女兒的雕像當場激動落淚，上前擁抱並祈禱，結束後與具俊曄相擁而泣，小S則是伸出手觸摸雕像，似乎是在和她說話，神情都是對姊姊的思念與哀傷。









