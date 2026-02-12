大S逝世1周年爆遺產爭議！許常德公開S媽私下為人 發聲力挺：體驗她一年看看誰才冷血
資深音樂人許常德今（10日）在臉書溫暖發文，隔空為S媽（黃春梅）加油打氣，直呼她是「我見過最難得的星媽」，並分享與大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）合作「ASOS」專輯時的珍貴回憶，強調S媽對女兒無私的信任與深厚付出，溫柔回應近期相關傳聞，傳遞滿滿的溫情與支持。
許常德溫柔喊話：S媽穩住
許常德以溫柔卻堅定的語氣開頭：「S媽穩住，你是我見過最難得的星媽。」他感慨道，一般星媽往往只陪伴一個孩子走過星途，但S媽卻同時守護兩個女兒，「孩子未在星途上站穩時，只有你辛苦；孩子成名後，一堆人在八卦慫恿你的孩子遠離你的意見，這種不能與孩子脫離又必須漸漸與孩子保持距離的任務，真的有太多考驗與學習，但你總是能淡淡地微笑回應，儘管這個微笑後面，是多麼驚濤駭浪。光是這一點，就是典範。」這段文字道盡一位母親在光環背後的堅韌與包容，讓人讀來動容。
回憶合作點滴：S媽的信任令人動容
許常德回憶與「ASOS」合作的溫馨往事：「在我和ASOS的工作合作記憶裡，只有一次你帶她們到國聯飯店的咖啡廳和我見面，之後你從未出席會議或私下電話討論什麼，難怪孩子這麼信任你，至少這是我策畫製作的年輕藝人裡，你是唯二的典範，另一位是范曉萱的媽媽。」他以此溫暖肯定S媽對女兒演藝事業的充分放手與信任，這份母女間的深厚羈絆，正是S家最珍貴的財富。
溫情駁斥傳聞：真愛從不計較得失
面對近期媒體提及的大S遺產相關報導，許常德以真摯語氣表達不解與心疼：「八卦總是踩著衝突活，真要貪錢，根本不要那麼投入感情，真要冷血，這些無憑無據的臆測的人來體驗你一年看看。」他強調，S媽多年來對女兒的全心付出與深情，早已超越任何物質考量，這份母愛的純粹，讓人感受到最溫暖的守護力量。
在大S逝世滿一周年之際，S媽與具俊曄在金寶山紀念活動中互相扶持的畫面，已感動無數人心。S媽與小S皆已公開強調家人團結與感謝，許常德的這篇發文，更如一束溫暖的光，照亮S媽一路走來的堅強與愛。
