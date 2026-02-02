大S逝世1周年 朱孝天曬「F4與杉菜共舞」惹哭網

女星大S（徐熙媛）2025年2月2日於日本病逝後，令大批親友、粉絲相當不捨，她的老公、媽媽、妹妹也深陷哀傷情緒，至今還有些難以釋懷。如今適逢逝世1周年，男星朱孝天在社群轉發有關大S的影片，立刻掀起粉絲回憶殺。

朱孝天稍早在限時動態轉發2段影片，畫面中都有大S過去的身影，其中一幕還是大S在戲劇《流星花園》中與F4共舞，只見飾演西門、美作、花澤類的朱孝天、吳建豪、周渝民分別與大S同框，且大S的臉上露出開心笑容，似乎象徵現在遠離病痛的大S，正在無憂地笑著、守護大家。

朱孝天轉發大S開心共舞影片。（圖／IG@kenchuniversity）

同時影片中配文寫下：「我們親愛的大S，距離妳離開已經一年了。雖然無法再見到妳，但我們記得妳帶來的歡笑，永遠愛妳」、「一年沒有妳，一生回憶妳」，引來網友不禁感動落淚，並掀起回憶殺，「RIP」、「永遠的杉菜」、「已經一年了，還是非常想念」、「大S祝妳在天堂快樂」。

此外，大S離世後，F4曾在五月天演唱會上短暫合體，並演唱《流星花園》片尾曲〈流星雨〉，引發話題討論。事後朱孝天則揭露選曲過程，有人提議過片頭曲〈情非得已〉，但周渝民說了一句「這首歌再也不會快樂」，原因是大S已經離世，足見大家依舊思念著大S。

