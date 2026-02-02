大S逝世1年「日韓疫情再拉警報」！醫：出國換方式感染病毒

生活中心／黃依婷報導

大S赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世。（圖／翻攝自微博）

女星大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，也讓S媽承受難以承受的喪女之痛。重症科醫師黃軒也示警，不少民眾規劃前往日本、韓國或東南亞國家度假，不過出國不代表風險降低，「只是換了一種感染病毒的方式」，旅途中仍須留意各地常見傳染病。

日本最常見的是呼吸道病毒，包括流感、新冠病毒與腺病毒。（圖／資料照）

黃軒指出，在東北亞地區，如台灣、日本、韓國，最常見的是呼吸道病毒，包括流感、新冠病毒與腺病毒，機場、大眾運輸及密閉空間都是高風險場域；腸胃道病毒如諾羅病毒，也常見於餐飲與團體旅遊。夏秋季節，腸病毒與零星麻疹群聚案例，亦可能隨旅遊移動而出現。

至於東南亞國家，黃軒表示最大風險來自蚊媒傳染病，包括登革熱、基孔肯雅熱與茲卡病毒，其中登革熱幾乎全年都有感染風險。此外，街邊飲食與生食也提高諾羅病毒與A型肝炎的感染機率；部分地區仍需注意日本腦炎、禽流感等少見但具風險的病毒。

黃軒強調，旅遊不必過度恐慌，但應提高風險意識。建議民眾出國前先了解目的地流行疾病，做好口罩、洗手與防蚊措施，比服用補品更實際；返國後若在2至21天內出現發燒、腹瀉或關節痛等症狀，就醫時務必主動告知旅遊史，協助醫師判斷；也提醒，旅行對人而言是放鬆，但對病毒來說，旅客只是換了一個舞台，做好基本防護，才能玩得安心、回得健康。

